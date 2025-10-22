Desde que Claudio el Turco García anunció su candidatura, no cesa su original campaña en redes. En uno de sus últimos posteos, atendió a José Luis Espert, por sus vínculos con el narcotráfico.

Este martes, el exfutbolista se mostró en el club de barrio Pintita, de Bajo Flores, conversando con chicos y chicas sobre los peligros de la drogadicción.

Ante la viralización del video, el Turco escribió en sus redes: "Siempre lo digo: más chicos en las escuelas y en los clubes son menos chicos en la calle y menos tentaciones. Podrán decir que me como las s y que soy un cabeza de termo, pero todo lo que hago, lo hago con el corazón".

Y estas fueron las reacciones: