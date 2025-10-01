El video de quiénes vandalizaron el mural de Maradona en la cancha de Gimnasia

Sucedió el lunes por la noche y las cámaras de la ciudad de La Plata registraron todo. Cuatro hombres en moto vandalizaron con pintura roja el mural de Diego Maradona, que se encuentra en uno de los paredones del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, junto al pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, y otros dibujos, que también fueron manchados.

Entre martes y miércoles, socios del club se acercaron al estadio para colaborar con las tareas de limpieza y lograron recuperar gran parte de los murales vejados.

Si bien en las imágenes de las cámaras puede verse a los hombres que perpetraron el hecho, la policía no logró identificar a los responsables.

La obra dedicada a Diego

Fue inaugurada en 2021 por el colectivo Armando Gimnasia.