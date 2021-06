Chile y Paraguay protagonizaron un partido lleno de polémicas que terminaron ganando los guaraníes 2 a 0 con goles de Braian Samudio y

Pero la nota la dieron los futbolistas al terminar la primera mitad, camino al vestuario, momento en se dijeron de todo. Y apareció el video que registra el momento en que Gary Medel inicia una gresca que no achicó a los paraguayos. Y si no pasó a mayores es porque el árbitro Wilmar Roldán presenció todo, aunque después no tomó medidas disciplinarias.

Y las redes comentan la pelea...