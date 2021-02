ESPN Fútbol Club Argentina on Twitter

Después de ver el video de cómo juega Gustavo López a la pelota no podemos creer... no podemos creer cómo a veces se mete en polémicas y plantea temas que nada tienen que ver con el fútbol.



¡Juega muy bien! No podemos creer además que sus compañeros se burlen. Desde aquí desafiamos públicamente a un partido a ese programa y pedimos video del bueno de Leo Gentili, porque todo muy lindo con la verba, la poesía y el relato pero con la pelotita, Gustavo López ya demostró que sabe.

O del propio Damián Iribarne, productor que logró el hallazgo, de cuando el periodista tenía 18 años.

Aclaración: estamos tratando de comunicarnos con la producción para saber en qué club jugaba -¿Villa Real, Glorias Argentinas, Argentinos Juniors?-, y el rival, y qué cancha es.