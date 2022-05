La Academia entregó este martes el primer carnet de socio a una persona no binaria. La persona en cuestión es 'Cape', que en diciembre pasado cambió su documento porque el anterior no reflejaba su identidad de género autopercibida. Y se convirtió en el segundo caso en el fútbol argentino después de Vélez Sarsfield, que en abril se lo dio a Naimid Cirelli.

“Orgullo ser de Racing. Cape ejerció su derecho y Racing plasmó su identidad no binaria en su carnet. Gracias @soy_cape por compartir tu historia”, publicó la cuenta de Racing junto este emotivo video.

"Hace poco vi que Vélez había entregado un carnet a una persona no binaria. Entonces decidí preguntar en Racing, me contacté a través de Racing Feminista y me respondieron al toque, me hicieron puente con el departamento de socios", explicó Cape.