El último pedido que le hizo Russo a su familia conmueve a los hinchas de Boca
En TyC Sports revelaron el último pedido que le hizo Miguel a su familia: estar vestido con la ropa de Boca. Y los hinchas muestran su emoción en redes, y destacan la palabra de Riquelme.
El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, a los 69 años, conmovió al mundo del fútbol. Basta con ver los mensajes, las muestras de cariño y respeto y los posteos de los clubes dónde dirigió y se consagró, y a los que enfrentó.
Tan conmovedor como la revelación que hicieron en TyC Sports. "Alguien de la familia contó algo fuerte: Russo pidió si podían ponerlo ropa de Boca para sus últimos días, y al cuerpo lo trasladaron vestido de Boca", contó el periodista.
