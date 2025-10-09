El fallecimiento de Miguel Ángel Russo, a los 69 años, conmovió al mundo del fútbol. Basta con ver los mensajes, las muestras de cariño y respeto y los posteos de los clubes dónde dirigió y se consagró, y a los que enfrentó. 

Tan conmovedor como la revelación que hicieron en TyC Sports. "Alguien de la familia contó algo fuerte: Russo pidió si podían ponerlo ropa de Boca para sus últimos días, y al cuerpo lo trasladaron vestido de Boca", contó el periodista.

Y las redes se emocionaron:

