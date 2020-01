El periodista Pablo Carrozza comenzó el año siendo tendencia en Twitter debido a la repuesta de los hinchas de San Lorenzo a una chicana.

“El problema no pasa por ser un club de barrio, si no por no tener en claro de qué barrio sos”, concluyó el siempre polémico periodista deportivo, luego de felicitar a Vélez en su aniversario.

"Felices 110 años a la gente de Vélez, que lleva con orgullo la bandera del Fortín, el quinto club más ganador del fútbol argentino y uno de los 29 que han levantado la copa del mundo. El problema no pasa por ser un club de barrio, si no por no tener en claro de qué barrio sos."— Pablo Carrozza on Twitter

En este sentido, los hinchas ‘cuervos’ le saltaron a la yugular: lo ‘acusaron’ de ser hincha del ‘Fortín’ y de por este motivo siempre ‘atacar’ al ‘Ciclón’, y lo convirtieron en tendencia.

"#CarrozaCuloFacil: Por las críticas hacia @pablocarrozza tras el tweet que publicó"— ¿Por qué es tendencia? on Twitter

"#CarrozaCuloFacil típico hincha de Velez o del Bicho que cree y quiere parecer superior a un grande como San Lorenzo. Puede haber pica, pero clásico no van a ser nunca. A Velez, lo tenemos de hijo, lo mandamos a la B y le dimos la vuelta en Liniers. No hay comparación."— N a h u e ☀️✌️ on Twitter

"#Carrozaculofacil @pablocarrozza Con razón siempre bardeaba a SAN LORENZO, algo raro había.. 5 de 10 tw iban para casla. Es de Vélez jajaja. Cómo nos odian @FrenesiAzulgran"— ¿Porque es tendencia? on Twitter

"@pablocarrozza Estimado Carroza, dígame de que barrio es Vélez Sarsfield: Floresta, Villa Luro o Liniers? Sus canciones, en la cancha, hablan de esos barrios."— Nicolas A. Yasi+2 m2 on Twitter

"Que lindo es arrancar el 1 de enero puteandote a vos @pablocarrozza ajajaj #Carrozaculofacil"— ✩$L★ on Twitter

"Naciste en Floresta, jugaste en Villa Luro y ahora jugas en Liniers. Vos hablas de no tener barrio? Al equipo que a pesar de todo está volviendo a su lugar de origen, cosa que vos no haces. Aprende la historia de tu club fracasado, y no hables sin saber infeliz #carrozaculofacil"— z97 on Twitter

"@pablocarrozza De Luro o de Liniers?"— DHA on Twitter

"@pablocarrozza Siempre hablando de San Lorenzo ,hasta un primero de enero , #Carrozaculofacil"— FRENESÍ AZULGRANA on Twitter