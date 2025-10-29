Facundo Campazzo metió un triple de espaldas y desde su cancha que no valió porque había sonado la chicharra del final que decretaba la derrota de Real Madrid por la Euroliga ante el Bayern Múnich por 90-84.

El Merengue, y Facu tambièn, volvieron a jugar mal, y se alejan de los puestos de clasificación a la segunda ronda de la NBA de Europa. En siete fechas, los blancos solo ganaron tres juegos, aunque falta mucho.

Resumen del partido

Sergio Scariolo, ex DT de la selección de España, no encuentra funcionamiento para el equipo.

Facu, MVP de la temporada anterior en la Liga Española, volvió a ser suplente, sumó 8 puntos, con 2/6 en triples y 2/2 en tiros libres, además de aportar tres asistencias y un rebote en 23 minutos en cancha.

En tanto, el otro argentino del Real, Gabriel Deck aportó con 5 puntos y tres rebotes.