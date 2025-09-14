Ángel Di María está en Boca de todos por haber metido otro verdadero golazo en el encuentro que disputó el conjunto rosarino ante Boca Juniors.

El ex jugador de la selección se encargó de patear un córner a favor del canalla, pero nadie imaginó dónde iba a entrar la pelota, que sorprendió notablemente al arquero.

Fideo metió un verdadero golazo olímpico que hizo explotar a todo el Gigante de Arroyito.