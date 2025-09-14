De otro planeta
El tremendo golazo olímpico de Di María para poner el empate ante Boca
Desde un córner a favor de Rosario Central, Angelito metió otro gol que seguramente quedará en los libros de historia desde su vuelta al fútbol argentino.
Ángel Di María está en Boca de todos por haber metido otro verdadero golazo en el encuentro que disputó el conjunto rosarino ante Boca Juniors.
El ex jugador de la selección se encargó de patear un córner a favor del canalla, pero nadie imaginó dónde iba a entrar la pelota, que sorprendió notablemente al arquero.
Fideo metió un verdadero golazo olímpico que hizo explotar a todo el Gigante de Arroyito.