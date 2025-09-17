El tremendo elogio de Xabi a Mastantuono tras su debut récord en la Champions con el Real

Franco Mastantuono sigue batiendo récords en Real Madrid. Con su titularidad en el debut con victoria del Merengue en la Champions League -2 a 1 sobre Olympique de Marsella-, el pibe de 18 años se convirtió en el futbolista más joven en la historia del club en jugar el máximo torneo de Europa.

Basta con ver el resumen además para comprobar el protagonismo que tomó Franco en el equipo español. En conferencia de prensa, Xabi Alonso habló de él porque los periodistas no dejan de sorprenderse con el ex River.

"Va a seguir jugando, tiene que seguir adaptándose y estoy tranquilo con él", dijo el entrenador. Y al hablar de su equipo, consideró: "Estamos creciendo y los jugadores están sintiendo una idea. Estamos en el camino. Y lo que vamos a ser dentro de tres meses va a ser mejor que ahora".

Doblete de Mbappé

La Casa Blanca pudo revertir el resultado.

¿Titular por la Liga?

Real Madrid vuelve a jugar este sábado a las 11:15 (hora Argentina) ante el Espanyol por la fecha 5 de La Liga. ¿Será titular Franco?