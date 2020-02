Las cámaras de 'Paso a Paso', programa de TyC Sports, lograron capturar un especial momento en la cancha de Huracán.

Israel Damonte y un hincha del 'Globo' tuvieron un tremendo y crudo diálogo en pleno partido, donde su equipo perdió ante Aldosivi.

Ante la demanda y los reclamos del simpatizante, el DT le respondió con vehemencia: "¡Tranquilo, este año no te vas a la 'B'. Aguantá, no digas eso. Quedate tranquilo, este año no nos vamos a ir (a la 'B')!".

Más tarde, el flamante entrenador explicó sus dichos y dio su opinión al respecto en conferencia de prensa.