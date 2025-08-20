El tenso video de Neymar: enfrentó a la barra de Santos por el mal momento del equipo

La imagen es muy fuerte. Neymar frente a la barrabrava de Santos, que visitó al plantel luego de la durísima derrota por 6-0 ante Vasco da Gama que dejó al equipo cerca de la zona de descenso.

Los barras, conocidos como La Torcida Jovem, se presentaron este miércoles en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. En el video, se escucha y ve a uno de los líderes reprocharle a Ney: “Eres la estrella del equipo, uno de los mejores del mundo. Si vos lloras, imaginate cómo se sienten los demás”.

El momento de Santos

Disputado la mitad del Brasileirao, Santos marcha en el puesto 15 de 20, con 21 puntos (ganó 6, empató 3, perdió 10 partidos) a solo dos del primer equipo de los cuatro que perderán la categoría al final del torneo.

Tras la goleada sufrida ante Vasco, la dirigencia despidió al entrenador Cleber Xavier -Jorge Sampaoli es el principal candidato a asumir-, y por ahora no tiene DT para el próximo partido: domingo ante Bahía como visitante.