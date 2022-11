Nik publicó un violento tuit en el que llamó “pelotudo” al Tomás Massa, el hijo del ministro de Economía, y se hizo viral. En su posteo, el dibujante criticó a Tomás por viajar al Mundial Qatar.

El caricaturista plagiador serial aseguró que el hijo del ministro de Economía viajó a la copa del Mundo con dinero de empresas estatales y la AFA y, además, publicó fotos de los hijos del ministro y lo trató de “niño ñoqui”.

La respuesta de Tomás fue tan rotunda que Nik borró los posteos:

El primero decía: “Para VOS no hay dólares. Para vos, verlo por TV. Para el hijo de Massa, dólares, Qatar, pasaje en primera bancado x AFA, YPF y AA. Vacunas, ellos primero, VIP. Fiestas en pandemia, ellos sí, vos jodete. Patrimonios, ellos millonarios, VOS pobre. Memoria. #NiñoÑoqui”.

El otro era más agresivo: “- Argentina ya está en Qatar. -¿La selección de Scaloni? - No, el hijo de Massa, Brancatelli y toda la planta de la TV Pública. Esos sí que son una “selección”. VOS no, ELLOS sí. En dólares, y con la TUYA. - Ahora me siento un PELOTUDO. - Bienvenido. #NiñoÑoqui”.

La respuesta de Tomás