Si algo rondó desde siempre al boxeo es la posibilidad de que haya arreglos en las peleas, el viejo y conocido ‘tongo’ para hacer ganar a tal o cual boxeador, al compás de hacerlo crecer en su carrera o por usufructuar el dinero de las apuestas.

Una vez más, el tufillo a cosa amañada vuelve a aparecer en la presentación de Sergio ‘Maravilla’ Martínez, quien a los 48 años enfrentó a Jhon Teherán, que se dejó caer en la primera vuelta.

Por la noche el púgil vencido dejó un duro mensaje en sus redes sociales acusando a su antiguo promotor, y al pasar mencionó que le habían ofrecido cinco mil dólares “para perder”.

Al ver la repercusión de sus palabras, el colombiano se desdijo y subió un nuevo posteo: "Una persona se me acercó y me dijo que dijera esas palabras. Lo hice por impotencia. Me sentía mal por el golpe que recibí", pero el daño ya estaba hecho.