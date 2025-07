El reemplazante de Campazzo fue la figura en la victoria de Argentina en el primer amistoso previo a la AmeriCup

La Selección Argentina de básquet vio acción tras una semana de preparación en Madrid y venció a Angola por 79-73 en el primero de seis amistosos que disputará previo a jugar la Americup, donde defenderá el título ganado en 2022 a Brasil, en Brasil en una final dramática.

Juani Marcos, base de 25 años que volverá a Barcelona tras una gran temporada en Girona, fue el máximo anotador con 17 puntos con una excelente planilla: 5 de 5 triples, 4 rebotes, 2 recuperos y 1 asistencia en 22 minutos de juego.

Fue la rueda de auxilio de Facundo Campazzo, que guió al equipo pero que no estará en la Americup por decisión del entrenador Pablo Prigioni, que pretende que “el próximo torneo sea el paso adelante que deben dar algunos jóvenes talentos”, tal aseguró en una nota a Doble Doble.

El plantel, incluidos los nacionales Lee Aaliya, Bautistas Lugarini, Alex Negrete -de Instituto de Córdoba- y el MVP de las históricas finales de la Liga Nacional, José Vildoza de Boca que se sumaron más tarde a la preparación.

Prigioni, que llevó 21 jugadores a la gira -muchos de ellos para que vivan la experiencia de convivir con los más experimentados (Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Gabriel Deck y Nicolás Brussino) le dio roadje a varios de las jóvenes.

Volcadón de Gonzalo Corbalán

Gran acción del pibe de 23 años que juega en San Pablo Burgos de España.

El equipo mostró pasajes de buen juego colectivo y tolerancia al juego físico de los africanos; además de buena puntería para los tiros de tres puntos (38% de efectividad).

El base del Gran Canaria II, Dylan Bordón, y el ala pivot Tyler Kropp, el pibe nacido en Estados Unidos que viene de romperla en el Mundial U19 hicieron su estreno con la Mayor.

El análisis de Prigioni

“Vi un equipo que salió a competir contra un equipo muy físico”, dijo Pablo.

El próximo partido de la Albiceleste será ante el mismo rival, este viernes 17.30 y se podrá ver por Basquetpass.

Todos los amistosos

1 de agosto vs Angola en Madrid

3 de agosto vs Sudán del Sur en Madrid

5 de agosto vs Costa de Marfil en Madrid

7 de agosto vs Sudán del Sur en Madrid

10 de agosto vs Portugal en Madrid



14 de agosto vs Italia en Bologna



Cuadrangular en Panamá

17 de agosto vs Panamá

18 de agosto vs Brasil

19 de agosto vs Uruguay

Comienzo de la Americup en Nicaragua

22 de agosto

Argentina integrará el Grupo C, debutará ante los locales el 22, luego jugará con República Dominacana el 24, y cerrará con Colombia un día después.

Tal publicó en su reglamento la FIBA, los dos mejores equipos de cada grupo, junto con los dos mejores terceros lugares, avanzarán a los Cuartos de Final.

Allí, las ocho selecciones clasificadas serán ranqueados del 1 al 8 según su posición final en la Fase de Grupos.



Los ganadores avanzarán a las Semifinales y solo dos equipos pelearán por el Oro, el 31 de agosto.