Chelsea y PSG, mejor equipo del mundo en la actualidad, definirán el domingo el título del Mundial de clubes. El partido se disputará en el estado MetLife de New Jersey a las 15 horas de Estados Unidos, 16 de nuestro país.

Y Enzo Fernández, capitán del equipo inglés, habló de las altas temperaturas en la previa: “El calor es increíble, el otro día me mareé un poco en una jugada, me tuve que tirar al piso. Jugar con esa temperatura es muy peligroso”,

El campeón del mundo agregó: “Atenta contra el espectáculo, para los que vienen al estadio y para los que lo ven desde la casa, la velocidad de juego no es la misma”. Y le hizo un claro pedido a la FIFA para el Mundial de Selecciones de 2026: "Ojalá para el próximo año cambien el horario, por lo menos, para que sea un espectáculo y el fútbol siga siendo lindo y atractivo".

“Me gusta jugar finales”

En un mano a mano con TyC Spots, Enzo habló de las finales que jugó (ganó cinco de seis): "La verdad que las finales son importantes, me gusta jugarlas. He tenido la suerte de ganar la mayoría, lo voy a disfrutar, no como la del Mundial, pero voy a intentar disfrutarla de la mejor manera".

¿Por dónde pasará la clave de la final? "Jugar concentrados. La concentración y la colocación, no dar espacios a jugadores que son muy buenos", respondió el pibe de San Martín.

Fernández admitió que "actualmente" el PSG es “el mejor equipo de fútbol”, pero resaltó a su Chelsea: "Es muy importante este título para el club, juegan los mejores equipos del Mundo. Trataremos de preparar el partido de la mejor manera, sabemos con el equipo que nos enfrentamos, pero confiamos en nuestras armas"

Ser capitán del Chelsea

“No lo tomo con responsabilidad excesiva, es muy lindo ser capitán del Chelsea. Obviamente si me designaron capitán es porque algo bueno debo estar haciendo. Y le agradezco a los técnicos que me han elegido para llevar la cinta”, remató nuestro crack en el mano a mano con la prensa desde el mismo campo de juego donde intentará ganar el domingo.