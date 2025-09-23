El francés Ousmane Dembelé se alzó con el Balón de Oro, tras su coronación con PSG en la Champions League, Supercopa de Europa, Liga gala. Y el padre de Lamine Yamal, el español de 18 años de Barcelona, explotó.

El polémico padre del futbolista habló desde la alfombra roja del Théâtre du Châtelet de París. "No voy a decir robo", arrancó Mounir Nasraoui y aseguró que sí fue "un daño moral para un ser humano porque creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia, no porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo".

"Aquí ha pasado algo muy raro", dijo. Y se despidió: "Un saludo a toda España, el próximo año es nuestro".

El tenso momento de la premiación

¿Lo merecía Lamine? El zurdo, estrella de Barcelona y la Selección de España, alzó en la última temporada La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.