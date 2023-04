Lanús lo ganaba 2-0 a los 8 minutos pero a los 30 Godoy Cruz se lo empató. En 2 minutos el Grana se puso 4-2 pero enseguida el local descontó. 7 goles en 40 minutos y las redes ya explotaban.

Los mendocinos lo igualaron en el 92 con un tanto de penal -vía VAR- del ‘Ruso' Rodríguez y quedaron en tablas. Las redes estallan de memes por el partidazo que nos regalaron.

Vi varios partidos esta fecha que tuvo muy pocos goles, me comi varios 0a 0. Adivinen cual no vi? Si, Godoy Cruz vs Lanus que se hicieron 7 goles en un tiempo. pic.twitter.com/E04KvOf6co

— pela (@elpeladosilvia) April 18, 2023