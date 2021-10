El FC Barcelona anunció la renovación de Pedri y fue el presidente del club el meastro de ceremonias.

Pedri estiró su vínculo con el club hasta mediados del 2026 con una cláusula impactante de salida que será de 1.000 millones de euros.

En la presentación Joan Laporta tuvo un furcio y casi se equivoca el nombre de la nueva promesa con la de la màxima estrella en la historia del club.

"Fuimos a la Candelaria y se estaba celebrando una misa. La Candelaria es como la Moreneta aquí, y era espectacular. Hasta el cura era del Barça. No me extraña que Messi... perdón, Pedri, fuese del Barça. No me extraña que sea del Barça en ese ambiente", mencionó tratando de enmendar su error.