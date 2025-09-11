Fassi realizó una conferencia de prensa donde se refirió a la crisis futbolística que atraviesa Talleres, que en marzo había ganado la Supercopa Internacional frente a River y solo ganó un partido en este Clausura, dirigido por Carlos Tevez.

"Talleres fue campeón en marzo y Chiqui Tapia entregó la Copa. Tenemos que hacer un mea culpa nosotros, con el cuerpo técnico, y generar en estos nueve partidos que quedan que Talleres logre salir de este mal momento. Confiamos plenamente en nuestro cuerpo técnico encabezado por Carlos Tevez".

"No tomé las mejores decisiones deportivas. Cuando uno se acostumbró a ser protagonista se puede cometer el error de que siempre será así y la realidad nos demuestra que no".

"Asumo mi responsabilidad de hacer un Talleres que sea en el día a día, en los partidos, un Talleres con ganas de ser, un Talleres de trascender, de protagonismo. Por eso, hoy, le pido una disculpa a los hinchas. Porque no estamos siendo el Talleres por el que luchamos tantos años".

"Junto a los jugadores hemos hecho una enorme autocrítica. Es normal en el fútbol tener una crisis deportiva".