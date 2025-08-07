Se llama llama Noel de Castro, es una ingeniera biomecánica argentina que se convertirá en la primera astronauta nacional en viajar al espacio.

Y al celebrarlo lo hizo con la remera de San Lorenzo, de quién se confesó fanática. Así que el club, le dedicó un posteo.

“San Lorenzo, ese amor que va hasta el infinito… y más allá. Noel de Castro será la primera mujer argentina en viajar al espacio. Y como no podría ser de otra manera, es fanática del Ciclón. La gloriosa azulgrana la acompañó durante toda su vida. Y ahora no será distinto. ¡Grande, Cuerva, sos nuestro orgullo!”.

“Estoy entrenando para una misión a la Estación Espacial Internacional para el 2027 y hoy quiero tomarme un momento muy especial para saludar a todos los hinchas y jugadores de San Lorenzo, mi equipo del alma. La pasión por el club es algo que llevo conmigo desde siempre y algo que comparto con mi papá y mi familia”, contó esta salteña de 28 años, con la camiseta del Ciclón.

“Ser de San Lorenzo es soñar en grande, luchar por lo que uno ama y creer que todo es posible. Gracias por ser parte de mi historia. Vamos Ciclón”.

La misión

Será en 2027, De Castro recibió el apoyo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y de la Secretaría de Ciencia. Así, Noel será parte del viaje de Axiom Space, empresa norteamericana que busca llevar a la Estación Espacial Internacional a aspirantes a astronautas.