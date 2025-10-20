"Se te borró la sonrisa"
El polémico posteo de un diario mexicano que se burló de Placente y desató una picantísima reacción de las redes
Tras la derrota de la Selección Argentina Sub-20 ante Marruecos en la final del Mundial de Chile, AS México apuntó contra el técnico Diego Placente. Hasta los hinchas del conjunto azteca cuestionaron la publicación.
Un posteo publicado por el diario AS de México se hizo tendencia por burlarse de Diego Placente y festejar el triunfo de Marruecos ante Argentina en la final del Mundial Sub 20 disputado en Chile.
El medio deportivo publicó la frase "Se te borró la sonrisa" junto a una imagen de Placente, en alusión al gesto que el entrenador argentino había hecho días atrás frente al cuerpo técnico de México, cuando se llevó el dedo a la boca pidiendo silencio tras la victoria albiceleste.
Sin embargo, la publicación de AS México no fue bien recibida y la burla generó rechazo incluso entre los fanáticos mexicanos: