Un posteo publicado por el diario AS de México se hizo tendencia por burlarse de Diego Placente y festejar el triunfo de Marruecos ante Argentina en la final del Mundial Sub 20 disputado en Chile.

El medio deportivo publicó la frase "Se te borró la sonrisa" junto a una imagen de Placente, en alusión al gesto que el entrenador argentino había hecho días atrás frente al cuerpo técnico de México, cuando se llevó el dedo a la boca pidiendo silencio tras la victoria albiceleste.

Sin embargo, la publicación de AS México no fue bien recibida y la burla generó rechazo incluso entre los fanáticos mexicanos: