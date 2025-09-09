La “paliza” del domingo del peronismo a La Libertad Avanza sorprendió a propios y extraños, hizo explotar la interna libertaria y sacudió el mundo del periodismo, que busca culpables y señala con el dedo.

El mundo del fútbol se vio atravesado también. Gastón Chila Gómez compartió en sus redes un comentario que hizo ruido: "El pueblo padece por falta de entendimiento! Siguen eligiendo lo mismo", escribió el arquero de San Lorenzo, Vélez y Racing.

Y Lucas Bruera, arquero surgido en Estudiantes de La Plata que hoy juega en en Carabobo de Venezuela, lo cruzó fuerte: “Cuál sería la falta de entendimiento en este caso?”.

Y completó: "Que importante dar la discusión en los vestuarios donde hay este tipo de comentarios totalmente vacíos y carentes de sentido".

Bruera, sobrino del exintendente platense peronista que gobernó la ciudad entre 2007 y 2015, celebró los resultados con palazos a la gestió Mieli: “Pegarle a los jubilados, sacarle el remedio a los discapacitados y fundir el país no es gratis, triunfazo Kicillof”.