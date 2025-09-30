Real Madrid venció a Kairat Almaty, en Kazagistán, por 5 a 0, con tres goles de Kylian Mbappé, uno de Camavinga y otro de Díaz, por la fecha 2 de la Champions League.

El primer tanto del francés fue de penal, por una falta que le hicieron a Franco Mastantutono, que fue titular (tras su debut récord en la máxima competencia de Europa) y lució muy activo en el circuito de juego del equipo de Xabi Alonso.

El pibe de 18 años surgido en River jugó 70 minutos -fue reemplazado por Brahim Diaz-, y sigue sumando protagonismo en el equipo más grande del mundo.

Una de las chances que tuvo Franco

Control, enganche y zurdazo cruzado.

Resumen y goles del partido

El Merengue sigue con buen andar en Champions.

Este fin de semana, por la fecha 8 de la Liga, Real Madrid recibirá a Villarreal, el sábado a las 16 horas.