Triplete de Mbappé
El penal a Mastantuono que abrió la goleada de Real Madrid en Champions
Por la fecha 2 de la Champions League, el Merengue derrotó 5 a 0 a Kairat Almaty en Kazagistán con un triplete de Mbappé, el primero de penal por falta que le cometieron a la joya argentina de 18 años.
Real Madrid venció a Kairat Almaty, en Kazagistán, por 5 a 0, con tres goles de Kylian Mbappé, uno de Camavinga y otro de Díaz, por la fecha 2 de la Champions League.
El primer tanto del francés fue de penal, por una falta que le hicieron a Franco Mastantutono, que fue titular (tras su debut récord en la máxima competencia de Europa) y lució muy activo en el circuito de juego del equipo de Xabi Alonso.
El pibe de 18 años surgido en River jugó 70 minutos -fue reemplazado por Brahim Diaz-, y sigue sumando protagonismo en el equipo más grande del mundo.
Una de las chances que tuvo Franco
Control, enganche y zurdazo cruzado.
Resumen y goles del partido
El Merengue sigue con buen andar en Champions.
Este fin de semana, por la fecha 8 de la Liga, Real Madrid recibirá a Villarreal, el sábado a las 16 horas.