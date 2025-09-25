Si usted pensó que del fútbol lo había escuchado todo, es posible que aun se pueda sorprender. Que el Manchego, de la quinta división del fútbol español, haya contratado al utilero de Defensa y Justicia no estaba en los planes de nadie.

El equipo español no solo le pagará un salario a Brian Abraham, sino que también le dará premios por partido ganado, como si fuera un integrante más del plantel.

Abraham accedió al puesto gracias a que aplicó a un pedido de la institución española y quedó elegido entre los postulantes.