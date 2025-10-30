"Costas, te eliminó un gol en contra de Rojo", reza el pasacalles que apareció colgando en la plaza principal de Avellaneda, este jueves, tras la eliminación de la Academia en semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo

El pasacalle de Independiente que apareció en la plaza de Avellaneda burlándose de Costas y Racing

La referencia es al partido de ida disputado en Río de Janeiro en el que el Mengao se impuso 1 a 0 con un gol en contra de Marcos Rojo

El folclore del fútbol. 