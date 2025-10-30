Todo Rojo
El pasacalle de Independiente que apareció en la plaza de Avellaneda burlándose de Costas y Racing
El Rojo aprovechó la eliminación de su archirrival de la Copa Libertadores a manos de Flamengo y colgó de la plaza principal de Avellaneda para burlarse.
"Costas, te eliminó un gol en contra de Rojo", reza el pasacalles que apareció colgando en la plaza principal de Avellaneda, este jueves, tras la eliminación de la Academia en semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.
La referencia es al partido de ida disputado en Río de Janeiro en el que el Mengao se impuso 1 a 0 con un gol en contra de Marcos Rojo.
El folclore del fútbol.