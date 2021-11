Boca le ganó 2 a 0 Sarmiento con una gran actuación de Cardona, y goles del pibe Vázquez y Fabra. Pero las críticas contra Edwin son moneda corriente en los medios xeneizes.

Y el padre de Riquelme no las aguantó y el sábado fue hasta la cabina de transmisión de la AM 990 para increpar y burlarse de Roberto Leto. Como puede verse en el video que se viralizó, 'Cacho' le dice al periodista: "Vos no sabés de fútbol, el 8 es crack, dio cátedra de fútbol. Vos sos un burro, podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol".

Leto intentó tomarlo con humor pero el padre del vice de Boca hablaba en serio. Y siguió: "No juega porque no lo ponen, pero es crack, dejate de joder. Hablá cuando juega. En el fútbol argentino no hay un jugador como él".

Esto es Boca.