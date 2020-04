A pesar del parate por el coronavirus, los poderosos de Europa no dejan de pensar en posibles refuerzos. El Barcelona, que también tiene en la mira a Lautaro Martínez, quiere que Jordi Alba tenga un buen competidor en la banda izquierda y Nicolás Tagliafico (27) volvió a entrar en el radar del conjunto catalán.

Según informó Mundo Deportivo, Junior Firpo, el dominicano nacionalizado español que es el habitual reemplazante de Alba, podría irse a la Roma o bien entrar en la negociación con el Inter por el ex delantero de Racing. Ante esta situación, empezó a sonar fuerte el nombre del actual jugador del Ajax. El interés del equipo de Lionel Messi ​por el argentino no es nuevo: en los últimos años, el equipo culé ya había pedido condiciones por el ex Independiente, que el año pasado estuvo cerca de irse al Atlético de Madrid de Simeone.

Ante esta situación, Ricardo Schlieper, representante de Tagliafico, habló con Olé y aclaró que por el momento no hay nada concreto: "Oficialmente no vamos a decir nada más allá de las informaciones internas del Barcelona que se puedan publicar. Hablar del mercado hoy en este momento de incertidumbre no tiene mucho sentido. Vamos a esperar".

Mientras tanto, en medio de la cuarentena, Nico se prestó a mostrar en el sitio del Ajax cómo se hace para realizar una espectacular brochette con carne argentina y la rompió. "Soy un típico argentino con un toque de Italia", se describió el ex Independiente antes de agarrar los utensilios de cocina. ¿En qué equipo jugará a partir de la próxima temporada?

