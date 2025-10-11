La muerte de Miguel Ángel Russo, que conmocionó al fútbol argentino, este viernes extendió los homenajes despedidas de la AFA y en la cancha de San Lorenzo.

Pero además, su hijo Nacho, futbolista de Tigre, eligió jugar para su equipo y marcó un gol ante Newell's.

Finalizado ese partido, que terminó 1 a 1, Cristian "Ogro" Fabbiani se sumó a los homenajes por la muerte de Russo.

En conferencia de prensa, el entrenador de Newell’s destacó la figura de quien fuera una influencia clave en su carrera.

"Él fue el primer técnico que me subió a Primera", señaló. Y luego, recordó: "Cuando tuve cáncer fue el primero que me brindó ayuda".