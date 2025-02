“Se van a enojar y no digo que sea injusto que este donde esta. Pero yo creo que Julián Álvarez no es top", dijo Federico Bulos.



En nota con el youtuber Ezzequiel, el periodista consideró: "Crack era Tevéz, Agüero, Crespo... Julián no es un crack. Lautaro si que esta más cerca de serlo”.

¿En qué se basa Bulos para lanzar su afirmación? Julián Álvarez, de 24 años y un gran presente en Atlético de Madrid, es el único jugador argentino en conseguir los cuatro títulos más importantes a los que puede aspirar: la Copa del Mundo, la Copa América, la Copa Libertadores y la Champions League.

Las redes le contestan a Bulos: