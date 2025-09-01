El próximo viernes 29 de agosto, el Museo Provincial del Deporte conmemorará su séptimo aniversario. Situado dentro del estadio Mario Alberto Kempes, un ícono del fútbol argentino, este espacio prepara una exhibición especial con piezas históricas para celebrar la fecha.

La propuesta tiene un atractivo único: además de recorrer la colección permanente, los visitantes podrán ingresar a los vestuarios del estadio, que se adaptarán como salas temáticas donde se presentarán distintas muestras.

Cómo es el museo del estadio Mario Alberto Kempes: festejó su séptimo aniversario

La muestra, que resalta por exhibir camisetas históricas, copas y colecciones privadas ligadas a los clubes más representativos de Córdoba, se concreta gracias al aporte conjunto de instituciones deportivas y coleccionistas particulares.

Durante la jornada, los asistentes podrán vivir una experiencia integral: recorrer las salas permanentes del museo, acceder al campo de juego y visitar la zona de competencia del estadio.

La entrada será gratuita y, para favorecer la participación de todos, el horario se extenderá de manera ininterrumpida de 10 a 18 horas.

Apodado cariñosamente por el público como el “Museo del Kempes”, este espacio abrió sus puertas el 30 de agosto de 2018. Con el paso de los años, se consolidó como parte esencial del patrimonio cultural cordobés, atrayendo no solo a vecinos de la provincia, sino también a visitantes de distintos puntos del país e incluso del extranjero.

La misión central del Museo Provincial del Deporte es mantener viva la memoria colectiva vinculada al deporte, rescatando ejemplos y valores de los atletas que, a base de esfuerzo y superación, alcanzaron grandes conquistas.

En definitiva, busca generar un vínculo sensorial con el pasado y el presente deportivo, preservando y compartiendo la rica tradición atlética de Córdoba.