Lionel Messi seguirá jugando al fútbol y la noticia sacude al fútbol mundial. Inter Miami lo anunció con un genial video donde Leo firma su renovación en el nuevo estadio de la franquicia, en plena construcción.

De traje y sonriente, Messi dice a cámara: "Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park".

"Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí. Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular", agrega el capitán de los argentinos.

Así, Leo llegará a los 40 años como futbolista. Y las redes lo hicieron tendencia.