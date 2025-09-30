En el encuentro disputado por la fase de grupos de la Champios League, jugado en Stamford Bridge, Enzo Fernández fue víctima de una agresión por los objetos que le lanzaron desde la tribuna visitante.

Durante el encuentro, que terminó 1 a 0 a favor del conjunto inglés, el exjugador del Benfica tuvo que tolerar el ataque mientras se preparaba para ejecutar un tiro de esquina.

La situación fue rápidamente controlada gracias a la intervención de José Mourinho, actual entrenador del Benfica y exdirector técnico del Chelsea, quien caminó por la línea de banda para calmar a los simpatizantes del club portugues.