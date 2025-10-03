¿Sanción de oficio?
El momento en que Balboa escupió a Acuña desatando la pelea entre los jugadores de River y Racing
El delantero de Racing se cruzó con el defensor de River al final del encuentro y lo escupió en la cara, lo que volvió loco al campeón del mundo.
River le ganó 1 a 0 a Racing con gol de Maxi Salas a los cuatro minutos de partido, logrando la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina.
El encuentro fue de ida y vuelta en el primer tiempo y una batalla -con demoras por bengalas en las tribunas, discusiones, jugadores tirándose todo el tiempo, y expulsados- en la segunda parte.
Tan caliente fue el segundo período que al final del encuentro ambos planteles se cruzaron en la mitad de cancha y casi termina todo a las trompadas.
El culpable de esto fue Balboa, quien escupió en la cara a Acuña, a diez centímetros de distancia, lo que volvió loco al Huevo.
El resumen del partido
Con una férrea defensa y soportando los embates de La Academia, el equipo de Gallardo pasó a semifinales.