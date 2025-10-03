River le ganó 1 a 0 a Racing con gol de Maxi Salas a los cuatro minutos de partido, logrando la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina.

El encuentro fue de ida y vuelta en el primer tiempo y una batalla -con demoras por bengalas en las tribunas, discusiones, jugadores tirándose todo el tiempo, y expulsados- en la segunda parte.

Tan caliente fue el segundo período que al final del encuentro ambos planteles se cruzaron en la mitad de cancha y casi termina todo a las trompadas.

El culpable de esto fue Balboa, quien escupió en la cara a Acuña, a diez centímetros de distancia, lo que volvió loco al Huevo.

El resumen del partido

Con una férrea defensa y soportando los embates de La Academia, el equipo de Gallardo pasó a semifinales.