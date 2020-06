Ginés González García le respondió a Marcelo Gallardo por las críticas de ayer y le recordó que "él fue el que no quiso jugar".

El ministro de Salud dialogó en FM 94.7 y fue contundente contra las críticas que le propinó el entrenador de River. El Muñeco había expresado: "cómo una industria puede tener 500 empleados trabajando y el fútbol no puede tener dos o tres jugadores entrenando".

Esta respuesta no le cayó bien al funcionario del Gobierno Nacional y le salió al cruce con todo contra el DT del 'Millonario': "Gallardo me dijo contradictorio y él fue el que no quería jugar. Entiendo que esté un poco nervioso por volver, creo que por delante tenemos días difíciles", disparó.