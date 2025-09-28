El mano a mano que se perdió Galdames en el último minuto y se lamenta todo Independiente
En un clásico vibrante, Racing e Independiente empataron en blanco en un encuentro que quedará en el recuerdo por la última jugada en la que Pablo Galdames desperdició una jugada clarísima para quedarse con el triunfo.
Racing venía con la sangre en el ojo, el equipo con paso ganador, funcionamiento, localía y hasta con la suerte a su favor, para torcerle el brazo a su clásico vecino, que está en la mala.
Costas no guardó nada y pudo lo que tenía a mano para llevárselo en la primera parte y regular en el segundo tiempo, pero el gol no cayó y el segundo período fue otra cosa.
Independiente -ahora de Quinteros- empezó a encontrar los huecos para lastimar de contragolpe y le llegó más a un local que empezaba a sentir el desgaste de la doble competencia.
Tan claro quedó establecido el partido que Galdames, solo y con todo el tiempo del mundo, desperdició lo que hubiera sido el triunfo del Diablo Rojos.
Otra toma del mano a mano
El mediocampista chileno quiso cachetearla contra un palo y se le fue por centímetros.
El resumen del partido
Tras un primer tiempo mejor para el local, el Rojo se acomodó en la segunda parte y estuvo más cerca de ganarlo.