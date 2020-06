Jürgen Klopp brindó una entrevista después de consagrarse campeón con el Liverpool en la Premier League a falta de siete fechas, donde no pudo evitar emocionarse por el logro obtenido.

"No tengo palabras, es increíble. Esto es mucho más de lo que me imaginaba. Salir campeón con este club es absolutamente increíble", dijo el entrenador alemán entre lágrimas, haciendo hincapié en que muchos hinchas debieron esperar 30 años para este momento.

Tell the world…



We are Liverpool, champions of England. pic.twitter.com/altgWn1Wda