Colón salvó la categoría y sigue en la Primera Nacional, pese a no ganar hace 9 partidos. Este domingo, el capitán Christian Bernardi salió reemplazado en el duelo ante Morón que terminó empatado sin goles y explotó en llanto en el banco de suplentes.

Tras el partido, pidió disculpas a los hinchas: "La pasamos mal en el año, sufrimos mucho. No nos pudimos acomodar nunca, acá estamos, buscamos hacer lo mejor. Yo llevo muchos años en el club, algunos muy buenos y otros muy malos. Uno sufre, la familia también: hoy era importante asegurar la permanencia".

Y agregó: "Fue un año duro, pesado, muchísimas derrotas, todo complicado. Nos hacemos cargo, no tuvimos resultados ni rendimiento en todo el año".

Sobre sus lágrimas, el cordobés admitió: "Llevo muchos años en el club y en la ciudad, fue un momento de descarga (pedir disculpas y llorar). Hicimos un buen partido, parejo, contra un gran rival. El gesto fue pedirle disculpas a la gente, siempre intentamos poner la cara. Vamos a terminar ahora bien y es momento de ver cómo seguimos".

Resumen del partido

En rueda de prensa, Bernardi se disculpó con los sabaleros: "A la gente, pedir disculpas porque no estuvimos a la altura; Colón es muy grande y tiene que rearmarse. Entiendo todo, incluso los insultos. ¿Cómo no vamos a entender la calentura de la gente si la campaña fue mala? A los partidos parejos, los perdimos a todos. Ni siquiera podíamos empatar. Respetamos a todos los entrenadores que tuvimos y la responsabilidad es nuestra. Un jugador para venir a este tipo de clubes tiene que tener un aplomo, más allá de la capacidad técnica".