Benjamín Aidoo, el líder del grupo oriundo de Ghana “Dancing Pallbearers”, que se viralizó por estar bailando con un ataúd, reveló que es fanático del Barcelona y en especial de uno de los emblemas del equipo.

“Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies", dijo Aidoo en declaraciones al programa radial ‘Què t’hi Jugues!’ de la Cadena SER en Cataluña.

"Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme: es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barça no sería lo que es. Barça ganó los títulos que ganó y mejoró en los últimos años por él", agregó.

Aidoo se refirió a su trabajo y explicó cómo surgió el ritual de los ataúdes. “Mi opinión es que tenemos que celebrar la muerte más que el nacimiento porque cuando una persona nos deja, hemos de recordar lo que ha hecho durante su vida. Tú sabes lo que esta persona ha aportado, lo que ha hecho por ti. De alguna manera tenés que agradecerle que, en parte, eres como eres gracias a esta persona. Odio que la gente llore cuando hago mi trabajo, me pone muy triste… Bailamos porque queremos que la gente se de cuenta de que no hay que llorar con la muerte, hemos de sentirnos felices por esa persona”, concluyó.