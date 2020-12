Leeds United volvió a la victoria en la Premier League con una goleada por 5-2 sobre Newcastle.

De local, por la 13° fecha, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, convirtió en el último tramo del partido tres goles para sellar su triunfo y acomodarse en la tabla de posiciones del certamen inglés.

Y las redes

Bielsa is asked on Jack Harrison's crossing 🧐



"The construction of the offensive game is one of the most difficult things in football" #LUFC pic.twitter.com/2KPhFcD5KD