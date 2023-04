El Kun Agüero no se quedó afuera de las polémicas del clásico de Avellaneda que siguió en las redes con un tuit de la cuenta de Independiente que generó miles de respuestas de los de Racing. “Está para meterle un sopapo al cabeza de termo éste”, dijo Sergio del árbitro Yael Falcón Pérez.

El exfutbolista surgido en el Rojo despotricó contra el VAR y mostró un desconocimiento total del reglamento. Y empezó en sus redes. “Eso es lo peor. Explica que empieza afuera y cae adentro. Si tenés que cobrar donde empieza cara de termo”, escribió en su cuenta de Twitter junto a una imagen.

Y siguió, apuntándole al juez con insultods: ‘’Ya tu nombre es un desastre. ¿Qué poronga?. Está bien, te podes equivocar pero lo peor de todo es que el árbitro antes de empezar el segundo tiempo le dice a los jugadores: ‘lo empuja afuera y cae adentro’. Vamos a poner un ejemplo entonces: si a mi me vienen empujando y cagando a patadas desde la mitad de la cancha y me tiro en el área, me vas a tener que cobrar penal'. ‘’Escúchame una cosa flaco: la regla es donde comienza el foul, al principio es donde se cobra la falta''.

Qué dice el reglamento

"Si un defensor comenzara a sujetar a un adversario fuera del área y continuara sujetándolo dentro de la misma, el árbitro señalará tiro penal".

Listo, fue penal.