Este domingo, Olimpia empató sin goles frente a Deportivo Recoleta por la penúltima fecha del Torneo Apertura de Paraguay.

El arquero uruguayo Gastón Olveira, figura del partido, sorprendió en la entrevista de TV con un reclamo insólito. “Hay una situación que al principio la ignoraba y a veces cansa un poquito. La que menciona los equipos en el arranque, el tema del apellido me está cayendo gordito. Si no saben el apellido, que me digan Gastón o Tonga, pero el Olivera u Oliveira ese ya no corre más”, dijo el 1 de 32 años.

El enojo de Olveira es con la voz del estadio, lisa y llanamente: “El primer año me la banqué porque era nuevo, pero llevo cinco años. Es leer una hojita”. Los periodistas de Tigo Sports se sorprendieron, pero le dieron la razón cuando Gastón pidió “más profesionalidad” a los encargados de hacer la locución en los estadios.

“Están mencionando a una persona que no soy yo”, cerró el golero. Y no dijo más.