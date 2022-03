El inesperado saludo de Tevez para Angelici que desató la furia de los hinchas de Boca

El macrismo avanza en su obsesiva campaña para sacar a la actual dirigencia de Boca y Carlos Tevez es una de las cartas más fuerte que tiene la oposición a Juan Román Riquelme.

Por eso, generó revuelo el reciente posteo que hizo Tevez en las redes sociales. Mientras el mundo Boca expresaba su alegría por el triunfo en el Superclásico ante River, 'Carlitos' no hizo ningún posteo al respecto. Por el contrario, eligió saludar al expresidente del club.

El ex número 10 de Boca no festejó el triunfo ante River en Instagram, pero sí subió una foto algo particular por el momento del Xeneize: posó junto a una caja de vinos y le agradeció al expresidente Daniel Angelici, amigo personal, por el regalo.

Luego del mensaje publicado por Tévez, en las redes sociales los hinchas expresaron su disconformidad y cuestionaron su silencio ante la victoria ante River: