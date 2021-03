De Armani prefiero no hablar. El año pasado le mandé mensajes y no me contestó nunca. Solo le escribí para pedirle una camiseta y sortearla en una entidad benéfica”, sorprendió Ubaldo Matildo Fillol al hacer pública su desavenencia con el actual dueño del arco de River.

Del entorno de Armani respondieron que nunca recibió el mensaje y que se comunicará prontamente con Fillol.

“Sigo sin comprender porque Fillol saca a relucir los problemas que tiene con los arqueros de River. Hablalos en privado. De ninguna manera juzgo quien tiene la culpa pero no es el ámbito para arreglar las cosas, o sea la exposición pública.”— marcos zanelli on Twitter Link marcos zanelli on Twitter

“@TyCSports Habría que preguntarle a Fillol,de donde sacó o quien le dijo que Armani tiene la obligación de contestarle....”— Talleres Te Amo💙😍💙 on Twitter Link Talleres Te Amo💙😍💙 on Twitter

“@escobasybidones Y no te olvides cuando Carrizo le sacó la mano a Fillol después de un error contra San Lorenzo”— #SoldadoDePapurri on Twitter Link #SoldadoDePapurri on Twitter

“Fillol mangando camisetas. Podría comprar con la fortuna que le sacó a River en la época de Aragón, en la que siempre estaba en conflicto pidiendo más plata. https://t.co/oW7JzZzaQz”— FabiánDeRamos on Twitter Link FabiánDeRamos on Twitter