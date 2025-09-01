El Inter Miami perdió 3-0 ante Seattle Sounders y no pudo alzar la Leagues Cup 2025. El equipo de Javier Mascherano dispuso de ocasiones para convertir, esta de Messi fue clarísima, pisando el área con un pase de De Paul.

Podría haber sido el empate para Las Garzas. Pero Leo lo erró.

Resumen y goles del partido

Goleada en contra y subcampeonato.

Messi viajará a Buenos Aires para despedirse de la Selección en Eliminatorias. Fecha FIBA mediantes, Inter volverá a jugar el sábado 13 desde las 20:30 (hora argentina) ante Charlotte FC como visitante por la Major League Soccer.