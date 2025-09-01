Inter Miami subcampeón
El increíble gol que erró Messi debajo del arco en la final de la Leagues Cup
Las Garzas perdieron la final de la Leagues Cup ante Seatle por 3-0 y hubo pelea final. Messi erró un gol en plena área chica cuando su equipo perdía por un solo gol. El lamento de Leo.
El Inter Miami perdió 3-0 ante Seattle Sounders y no pudo alzar la Leagues Cup 2025. El equipo de Javier Mascherano dispuso de ocasiones para convertir, esta de Messi fue clarísima, pisando el área con un pase de De Paul.
Podría haber sido el empate para Las Garzas. Pero Leo lo erró.
Resumen y goles del partido
Goleada en contra y subcampeonato.
Messi viajará a Buenos Aires para despedirse de la Selección en Eliminatorias. Fecha FIBA mediantes, Inter volverá a jugar el sábado 13 desde las 20:30 (hora argentina) ante Charlotte FC como visitante por la Major League Soccer.