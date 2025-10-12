River pierde con Sarmiento en el Monumental por este gol de Iván Morales, tras un grosero error de Franco Armani. Fue a los 29 minutos del primer tiempo, cuando el arquero campeón del mundo no pudo contener un remate de Alex Vigo que además se iba desviado.

El Pulpo dio rebote y luego no pudo tapar el remate de Morales, que se le coló entre las piernas. El VAR revisó la jugada por una posible mano en la gestación de la jugada pero no salvó a Armani.

Y las redes se burlan con memes despiadados.