Franco Colapinto sorprendió en las redes sociales por el impactante entrenamiento de cuello.

Liego del Gran Premio de Hungría del pasado 3 de agosto, la Fórmula 1 entró en un extenso parate que finalizará recién el próximo 29 del mismo mes, cuando se efectúe la 15° contienda del año en Zandvoort, Países Bajos.

A modo de preparación, el piloto de Alpine realizó un exhaustivo entrenamiento de cuello, muy usual para un corredor de la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones. Que empiecen las carreras, dale locoooo”, escribió en el pie del posteo.