Hinchas de Boca y de otros equipos despiden desde la mañana de este jueves a Miguel Ángel Russo, fallecido a los 69 años.

A los conmovedores testimonios de estos hinchas de Estudiantes y Rosario Central, se sumó la presencia de uno de River.

El hombre, con su camiseta, se acercó hasta Brandsen 805 para dejar un ramo de flores. Hermoso gesto.

Más testimonios de hinchas

De Boca y de otros cuadros.