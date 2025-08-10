El empate 1 a 1 con Racing hizo llegar a doce las cantidad de partidos sin conocer la victoria para Boca, récord histórico para la institución.

El cabezazo de Mitón Giménez salvó a La Bombonera de convertirse en un cabildo abierto contra la dirigencia.

La mayoría de las críticas están dirigidas a Juan Román Riquelme, uno de los mayores ídolos de Boca como jugador y seriamente cuestionado como dirigente.

El habitual segmento de Gonzalo Cardozo entrevistando a los hinchas a la salida de los partidos encontró a uno que se las agarró con Román y lo hizo de la peor manera.

El resumen del partido

El resultado terminó siendo justo porque el local buscó el empate hasta el final, pero eso no quita que haya sido una nueva decepción para los hinchas.