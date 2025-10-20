El capitán de todos
El hermoso mensaje de Messi para los pibes del Sub 20 tras perder la final del Mundial
El capitán e ídolo de los chicos de la Selección Sub 20 publicó un mensaje de apoyo para la Argentina de Diego Placente tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial de Chile. Crack Leo.
Este es el hermoso mensaje que colgó Lionel Messi en sus redes sociales para los chicos de la Selección Argentina Sub-20, que perdieron ante Marruecos en la final del Mundial disputado en Chile.
"Cabeza en alto muchachos", pidió Leo. "Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón..", remató.
El capitán de grandes y chicos.