El hermoso mensaje de Messi para los pibes del Sub 20 tras perder la final del Mundial

Este es el hermoso mensaje que colgó Lionel Messi en sus redes sociales para los chicos de la Selección Argentina Sub-20, que perdieron ante Marruecos en la final del Mundial disputado en Chile.

"Cabeza en alto muchachos", pidió Leo. "Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón..", remató.

El capitán de grandes y chicos.